Knorr-Bremse baut seinen größten Truck-Standort für 125 Millionen Euro weiter aus

Knorr-Bremse hat am vergangenen Freitag die Erweiterung seines europaweit größten Truck-Standorts im niederbayerischen Aldersbach bekannt gegeben und den Baubeginn mit einem symbolischen Spatenstich gefeiert. Die geplante Gesamtinvestition beläuft sich auf rund 125 Millionen Euro einschließlich einer Förderung durch den Innovationsfonds der Europäischen Union (EU). Das Werk soll um rund ein Viertel der bisherigen Werksfläche erweitert und dabei für die Hochvolumenproduktion der vollelektrischen Lenkung EPS (Electric Power Steering) vorbereitet werden, so der auf Nutzfahrzeugbremssysteme spezialisierte Hersteller. Knorr-Bremse dafür insbesondere in energieeffiziente, automatisierte sowie digitale Fertigungstechnologien investieren und sein Leitwerk bis 2030 als Hochtechnologiestandort weiterentwickeln. Die Inbetriebnahme des erweiterten Bereichs ist für das Frühjahr 2027 geplant.

