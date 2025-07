Daimler Truck weiht neues „Herzstück“ für weltweite Ersatzteilversorgung ein

Daimler Truck hat nun sein Global Parts Center (GPC) in Halberstadt zwei Jahre nach der Grundsteinlegung offiziell eingeweiht. Rund 2.600 Lieferanten von Mercedes-Benz Trucks werden zukünftig den Logistikstandort in Sachsen-Anhalt mit ihren Teilen versorgen. Mitte Mai war mit der Warenannahme im GPC begonnen worden, sodass sich derzeit die Logistikflächen und Regale sukzessive füllen. Ab Anfang 2026 bedient der neue Standort über 20 regionale Logistikzentren und knapp 3.000 Händler weltweit – etwa in verschiedenen europäischen Ländern, der Türkei, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Brasilien oder Australien. Halberstadt wird damit zum „Herzstück für die weltweite Ersatzteilversorgung von Mercedes-Benz Trucks“, heißt es dazu in einer Mitteilung von Daimler Truck. Zur offiziellen Einweihung war nicht nur Karin Rådström, CEO Daimler Truck, vor Ort, sondern auch Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Dr. Reiner Haseloff.

