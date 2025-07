Truck Grand Prix erzeugt Resonanz und Kunden(ein)bindung

Der Truck Grand Prix hat am vergangenen Wochenende am Nürburgring erneut geliefert. Bei Sommerwetter genossen Trucker und Familien sowie Unternehmer und Entscheidungsträger den besonderen Mix aus packendem Motorsport, informativer Messe und ausgelassener Festivalatmosphäre. Die Veranstalter des ADAC Mittelrhein zählten immerhin 134.000 Zuschauer (Vorjahr: 130.000) und sind sich sicher: So viele Zuschauer „können sich nicht irren“, wenn es darum geht zu beurteilen, ob eine Veranstaltung relevant ist oder nicht. Diese Einschätzung teilten auch etliche Unternehmen der Reifen- und Räderbranche, die das Event für mehr oder weniger große Präsenzen im Fahrerlager und den Lounges der Boxengasse gewählt hatten, dort ihre Kunden empfingen und so von sich und ihren Produkten und Dienstleistungen Reden machten.

