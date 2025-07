Yokohama Rubber führt erstmals selbstabdichtende Reifen ein

Yokohama Rubber steigt in die Produktion von selbstabdichtenden Reifen ein. Wie dazu die chinesische Tochtergesellschaft des japanischen Reifenherstellers vor Kurzem mitgeteilt hat, passe man dazu derzeit die Fertigung im Werk in Suzhou nahe Shanghai an, sodass die ersten Reifen mit einer entsprechenden Pannenschutztechnologie ab September im Markt verfügbar sein sollen. Bisher gab es von Yokohama Rubber keine Reifen mit einer speziellen Dichtmasse im Reifeninneren, so wie sie bereits von mehreren führenden Herstellern angeboten werden. Insofern feiert Yokohama China mit der Adaption der Technologie eine Premiere in der gesamten Yokohama-Rubber-Gruppe.