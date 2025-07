Schlussverteilung bei der Reifen-Köller-Insolvenz

Wie das in dem Fall zuständige Amtsgericht Leer mitgeteilt hat, steht in Sachen des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Jengumer Reifen Köller GmbH nunmehr die Schlussverteilung an. Der verfügbare Massebestand beträgt gut 17.600 Euro zuzüglich Steuererstattungen in Höhe von knapp 3.000 Euro, denen abzüglich noch zu berücksichtigender Massekosten und -verbindlichkeiten Insolvenzforderungen in Höhe von beinahe 186.100 Euro gegenüberstehen sollen.