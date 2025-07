TM800 Powerflex: Trelleborg stellt neuen Reifen für Hochleistungstraktoren vor

Trelleborg hat im italienischen Werk in Tivoli bei Rom jetzt einen neuen Landwirtschaftsreifen vor rund 100 geladenen Erstausrüstern, Händlern und der Fachpresse aus acht Ländern – darunter USA, Asien und EMEA – vorgestellt. Der TM800 Powerflex ist ein Pneu für moderne Hochleistungstraktoren, der in allen Einsatzgebieten für maximale Leistung sorgen soll.

