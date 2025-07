Dirk Kreidenweiß startet beim Verband der Automobil Tuner e.V.

Wie schon vor einigen Monaten berichtet, wird Dirk Kreidenweiß der Nachfolger von Harald Schmidtke beim Verband der Automobil Tuner e.V. Der jetzige Geschäftsführer des VDAT wird am 31. Oktober in den Ruhestand gehen. Seit dem heutigen 1. Juli ist sein Nachfolger zur Einarbeitung im Dienst. „Ich freue mich schon tierisch darauf, endlich richtig loslegen zu dürfen“, so Dirk Kreidenweiß, der in den vergangenen drei Monaten schon sachte, aber kontinuierlich von Harald Schmidtke in die Arbeitswelt des VDAT herangeführt wurde. Er ist ab sofort unter dirk@vdat.de und der Geschäftsstellentelefonnummer zu erreichen.