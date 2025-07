GeigerCars.de stellt Ford Mustang auf BBS-Räder

Die GeigerCars.de GmbH aus München hat sich den Ford Mustang der aktuellen Generation S650 vorgenommen und mit feinen Uprades versehen. Zu diesen gehören auch die CI-R-Felgen von BBS in Bronze Seidenmatt in 9,5×20 und 10,5×20 Zoll mit 265/35er und 285/35er Bereifung. Das Finish der Räder harmonisiert gut mit der Lackierung des Fahrzeugs in Blue Ember Metallic.