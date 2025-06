Nokian Tyres setzt bei schweren Fahrzeugen mit hohem Schwerpunkt auf Aramid-Fasern

Anfang März hatte Nokian Tyres seinen neuen Ganzjahresreifen Seasonproof 2 vorgestellt . Dabei werden in dem Reifen – bei Nokian Tyres seit Jahren gängige Technologie – ebenfalls Aramid-Fasern verwendet, die dafür sorgen sollen, dass die Seitenwände über eine „außergewöhnlich hohe Widerstandsfähigkeit gegen Schnitte, Stöße und Quetschungen“ verfügen. Wie der finnische Hersteller dazu mitteilt, komme die „Schutztechnologie Aramid Sidewalls“ im neuen Seasonproof 2 ab einem Reifendurchmesser von 17 Zoll serienmäßig zum Einsatz und sei daher insbesondere ein Feature, das im SUV- und 4×4-Reifensegment relevant ist. „Gerade bei schweren Fahrzeugen mit hohem Schwerpunkt kann das den Unterschied machen, wenn es um die Vermeidung von Reifenschäden und die langfristige Haltbarkeit geht“, erklärt der Hersteller. Weitere Details zum neuen Nokian-Tyres-Ganzjahresreifen können Sie in der kommenden August-Ausgabe der NEUE REIFENZEITUNG im Themenschwerpunkt „Ganzjahresreifen“ lesen.

