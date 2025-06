Mahle und TecMotive werden Servicepartner

Mahle Lifecycle and Mobility hat mit der TecMotive GmbH eine Partnerschaft abgeschlossen und baut den Service für seine Werkstattausrüstung in Deutschland und Österreich damit weiter aus. Durch die Kooperation mit dem markenunabhängigen Werkskundendienst verdoppelt Mahle die Größe seines Servicenetzwerks und kann so noch schneller auf Kundenanfragen reagieren.

