DB8GT2-Rad: Borbet hat neue Größe im Programm

Räderhersteller Borbet erweitert sein DB8GT2-Sortiment. Das Rad ist ab sofort auch in der Dimension 9,5×19 Zoll mit Einpresstiefe 42 und dem Lochkreis 114,3/5-Loch verfügbar und ergänzt damit die Versionen in 8,5×18 und 8,5×19 Zoll. Die neue Größe ist in den Farbvarianten Black matt und Bronce matt zu haben.