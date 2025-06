Es regnet wieder Michelin-Sterne über Deutschland – 341 ausgezeichnete Restaurants

Es regnet wieder Sterne über Deutschland. Gestern hat Michelin in Frankfurt am Main seine neuesten Restaurantempfehlungen für 2025 bekanntgegeben und dabei einmal mehr dokumentiert, dass das Land mit seinen mittlerweile 341 Sterne-Restaurants sehr wohl zu den kulinarischen Hochburgen Europas zählt. Die neueste Selektion des Guide Michelin Deutschland führt insgesamt zwölf Drei-Sterne-Restaurants auf sowie 47 mit zwei Sternen sowie 282 mit einem Stern, wobei darunter zwei, fünf respektive 30 neue Restaurants sind. Unter den Drei-Sterne-Restaurants ist auch erneut das Waldhotel Sonnora im rheinland-pfälzischen Dreis, das seine Bewertung seit 2000 ununterbrochen halten konnte und damit deutscher Rekordhalter ist. Gleichzeitig verteilte der Reifenhersteller auch 80 sogenannte Grüne Sterne für Restaurant, die sich durch ihr Engagement für verantwortungsvolle Gastronomie besonders hervorheben; Michelin hatte diese Bewertung 2020 eingeführt. In einer langen Geschichte im aktuellen Spiegel erklärte Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des Guide Michelin, übrigens, dass der Restaurantführer eben kein „kostspieliges Marketinginstrument“ der Michelin-Zentrale sei, sondern sich wirtschaftlich „selbst trägt“, auch wenn er keine Zahlen nennen mochte. – So funktioniert Marketing wohl auch besten.