Autobahnpolizei Hildesheim zieht „tickende Zeitbombe“ aus dem Verkehr

Ein Lkw-Fahrer hat sich am gestrigen Dienstag nicht an das vorgeschriebene Überholverbot auf der A7 gehalten. Dies ist der Autobahnpolizei Hildesheim aufgefallen und die Beamten hielten den Fahrer an. Bei der durchgeführten Kontrolle wurden bei einer Inaugenscheinnahme des technischen Zustands des Fahrzeuges an den Reifen massive Schäden an insgesamt drei Pneus der Antriebsachse festgestellt. Aufgrund erheblicher Ausbrüche aus dem Gummi sowie abgefahrene Profilr spricht die Polizei von einer „tickenden Zeitbombe“. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt bis zur Erneuerung der Reifen untersagt. Er und sein Chef müssen sich nun wegen mehrerer Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.