Vipal Rubber feiert sein 20-jähriges EMEA-Bestehen auf Autopromotec

Vor 20 Jahren startete Vipal Rubber aus Brasilien seine Aktivitäten in Europa mit einer kleinen Dependance in Spanien und einem dreiköpfigen Team. Aus der Präsenz von damals ist mittlerweile ein Geschäft geworden, das immerhin über 50 Länder abdeckt, die dabei von 13 Fachkräften in den Bereichen Technik, Vertrieb, Verwaltung und Kundenservice betreut werden. Aus diesem Anlass feierte Vipal Rubber kürzlich nun sein 20-jähriges EMEA-Bestehen auf der Autopromotec in Bologna. In den Jahren seit dem Markteintritt in Europa habe Vipal Rubber seine Position „als eines der größten Unternehmen der Branche in Europa gefestigt“ und habe sich dabei „durch hervorragende Produkte, technische Dienstleistungen und Vertriebszentren an strategischen Standorten“ ausgezeichnet, gibt man sich dort betont selbstbewusst.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen