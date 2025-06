Kumho Tire schafft „enorme Sichtbarkeit“ durch Werbung auf Euro-Trailern

Kumho Tire und Fiege Logistik bringen in enger Kooperation mit der Spedition Weltzien (Köln) 20 Euro-Trailer auf die Straße, auf deren Planen der Hersteller großflächig für seine Reifen wirbt. Die Sattelauflieger – vier davon bereits in Deutschland unterwegs – bieten dabei nicht nur Raum für Werbung, sondern vor allem auch Raum für deutlich mehr Zuladung. Denn gegenüber konventionellen Trailern biete der Euro-Trailer (hier: von Kögel) Platz für 37 Paletten anstatt für nur 33. „Dadurch werden rund zehn Prozent mehr Ladung pro Fahrt transportiert, was die Effizienz erhöht und zu einer Reduktion des CO 2 -Ausstoßes um etwa zehn Prozent führt“, so der Reifenhersteller weiter, der seit über fünf Jahren mit Fiege Logistik zusammenarbeitet. Mit dieser „rollenden Werbung auf deutschen Autobahnen“, so der Hersteller, gewinne man „enorme Sichtbarkeit und investiert in die Markenpräsenz“. Alle Euro-Trailer seien zudem mit dem 2023 eingeführten Kumho-Lkw-Reifen KXA11 in der Größe 385/65 R22,5 164K ausgestattet, der laut Achim Golar, Sales Manager TBR bei Kumho Tire Deutschland, „der perfekte Begleiter für den ganzjährigen kombinierten Fernverkehrseinsatz“ sei.