Bohnenkamp führt auch Speedline-Truck-Zubehörprogramm

Bohnenkamp bietet bekanntlich ein breites Sortiment an Marken, Produkten und Lösungen. In seinem Geschäftsbereich Truck und Transport gehören dazu etwa Reifenmarken wie Windpower und Sailun. Seit dem vergangenen Jahr vermarktet der in Osnabrück ansässige Großhändler auch Leichtmetallfelgen von Speedline Truck . Ergänzend zu den Felgen der Ronal-Marke führt Bohnenkamp außerdem das komplette Zubehörprogramm der Marke – etwa Reinigungsmittel – direkt ab Lager und gewährleiste damit für Werkstätten und Fuhrparks eine „maximale Lieferfähigkeit – ein wichtiger Faktor für Transportunternehmen und Speditionen, die langfristige Rentabilität über die gesamte Nutzungsdauer anstreben“, wie dazu Karsten Krückeberg, Geschäftsbereichsleiter Lkw und Erdbewegung bei Bohnenkamp, sagt.

Link to: Continental erhält EcoVadis-Nachhaltigkeitsrating in Platin Link to: Continental erhält EcoVadis-Nachhaltigkeitsrating in Platin