BKT will Einstieg bei Lkw- und Pkw-Reifen vollziehen – Dreifachstrategie

Nun ist es offiziell: Im Rahmen seines neuen Fünfjahresstrategieplans hat Balkrishna Industries – im Markt besser bekannt unter dem Markennamen BKT – das bestätigt, was im hiesigen Reifenmarkt bereits seit Längerem kolportiert wird: Der aus Indien stammende und auf das Off-Highway-Segment fokussierte Hersteller plant den Einstieg in das Lkw- wie auch das Pkw-Reifensegment. Die Produktlinien, die bis Anfang 2027 eingeführt werden sollen, seien zwar für den indischen Markt bestimmt, wie BKT dazu betont. Gleichzeitig betont der Hersteller allerdings auch den Faktor der Skalierbarkeit, sodass man sich wahrscheinlich nicht wundern dürfte, wenn der nächste Strategieplan eine weitere Wachstumsphase jenseits Indiens einleitet. Was sieht der aktuelle Plan vor?

