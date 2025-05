UTA Edenred führt Funktionen mehrerer Apps als „UTA Edenred Drive“ zusammen

UTA Edenred hat seine neue Mobilitäts-App „UTA Edenred Drive“ gestartet. Die Smartphone-App vereint die Funktionen mehrerer ehemals separater Apps und digitaler Services des in Österreich ansässigen und europaweit aktiven Mobilitätsdienstleisters „zu einer praktischen Anwendung – kostenlos in neun Sprachen erhältlich für iOS und Android“, wie es dazu in einer Mitteilung heißt. Die App bietet dabei die digitale Tankkartenfunktionalität UTA EasyFuel und den bewährten Stationsfinder, mit dem nach Stationen, Kraftstofftypen und -preisen sowie Services im UTA-Akzeptanznetz gesucht werden kann. „Die neue App setzt auf Zwei-Faktor-Authentifizierung mit Sicherheits-PIN sowie optional nutzbare biometrische Sicherheitsfunktionen, um das hinterlegte Nutzerkonto optimal zu schützen. Besonders praktisch im Fahreralltag: Sollte ein Nutzer die PIN seiner UTA-Tankkarte vergessen haben, so kann sie über die App abgerufen werden“, erklärt der Anbieter.

