TMD Friction führt virtuelle Bremssätze ein

TMD Friction vereinfacht die Suche nach Bremskomponenten für seine Aftermarket-Bremsmarken Textar und Pagid mit der Einführung der virtuellen Bremssätze. Diese sind in den Produktkatalogen TecDoc sowie im Brakebook von Textar und Pagid verfügbar. Ein virtueller Bremssatz ermögliche es den Nutzern, alle für einen vollständigen Bremsenwechsel erforderlichen Teile in einer einzigen Suche zu finden. „Statt einzelne Komponenten separat zu suchen, erhalten sie dank der neuen Daten eine umfassende Übersicht, in der alle wesentlichen Teile aufgelistet sind, einschließlich Bremsbelägen, Bremsscheiben und gegebenenfalls Verschleißanzeiger“, heißt es aus dem Unternehmen aus Leverkusen.

