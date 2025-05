Zhongce Rubber präsentiert gleich fünf neue Pkw-Reifen auf der Autopromotec

Die Zhongce Rubber Group nutzt ihre Präsenz auf der kommenden Autopromotec (21. bis 24. Mai) dazu, um gleich eine ganze Reihe neuer Reifen zu präsentieren und damit gleichzeitig zu dokumentieren: Man will die „Erwartungen der Region“ erfüllen, sprich, man setzt zunehmend auf Produkte, die den regionalen Marktbedürfnissen entsprechen. Im Mittelpunkt der Produktpräsentationen auf dem Zhongce-Rubber-Stand in Bologna (Halle 20, Standnummer D22) stehen dabei neue Pkw-Reifen der Marken Westlake und Goodride, wie der Hersteller ankündigt.

