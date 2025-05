Wemag übernimmt Werkzeug Weber aus Aschaffenburg

Die Wemag GmbH & Co. KG mit Hauptsitz in Fulda übernimmt zum 1. Juni das Aschaffenburger Traditionsunternehmen Werkzeug Weber und will damit ein klares Zeichen für nachhaltiges Wachstum, Zusammenhalt und Zukunftsgestaltung setzen. Mit dem Kauf expandiert der Werkzeughändler aus Hessen, Westthüringen sowie im Ruhrgebiet und im südlichen Westfalen nun im Rhein-Main-Gebiet sowie in Unterfranken.

