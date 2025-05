Allicance unterstreicht mit Feldtag die Bedeutung von Reifentechnologie und Druck für Bodengesundheit und Ertrag

Rund 150 Landwirte, Lohnunternehmer, Mitarbeiter von Landmaschinenherstellern kamen auf den Hof Vogelsang in Rheda-Wiedenbrück zu dem Alliance Field Day. An diesem Tag ging es rund um das Thema Bodenverdichtung, Schlupf, Traglasten und Luftdruck der Reifen und dessen Auswirkung. Dazu hatten die Mitarbeiter des Unternehmens einige Stationen vorbereitet, in denen sie den Teilnehmern veranschaulichten, wie der Boden geschont und auch die Ausgaben verringert werden können, wenn der Maschinen auf dem Feld mit Pneus mit passendem Druck im Einsatz sind.

