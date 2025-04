DAF zeichnet Goodyear bereits zum vier Mal in Folge als Master-Lieferant aus

Bei Goodyear darf man sich bereits das vierte Jahr in Folge über den Master-Titel im Programm der besten Zulieferer von DAF freuen. Die Auszeichnung des niederländischen Nutzfahrzeugherstellers ist Teil von dessen Supplier-Performance-Management-Programm (SPM). „Der Titel wirft ein Schlaglicht auf die Leistungen von Goodyear in Bereichen wie Produktentwicklung, operative Unterstützung und Ausrichtung auf DAFs Unternehmensziele“, unterstreicht man dazu beim Reifenhersteller.

Link to: Nfz-Neuzulassungen brechen EU-weit weiter ein – Deutschland noch schwächer Link to: Nfz-Neuzulassungen brechen EU-weit weiter ein – Deutschland noch schwächer

Link to: Hankooks Zweitmarke Laufenn steigt in die Erstausrüstung auf – Markenjubiläum Link to: Hankooks Zweitmarke Laufenn steigt in die Erstausrüstung auf – Markenjubiläum