Mercedes-Benz Trucks fährt rückwärts dem Weltrekord entgegen

Wenn Sie meinen, mit dem Sattelzug rückwärts an die Laderampe zu fahren, und das ohne Korrekturzug, sei hohe Fahrkunst, haben Sie sich vermutlich getäuscht. Mercedes-Benz Trucks schielt nun auf einen Eintrag in die Liste der Guinness-Weltrekorde und will dazu mit seinem neuen eActros 600 die längste jemals mit einem Sattelzug (Einzelperson) ununterbrochen rückwärtsgefahrene Strecke zurücklegen: über 100 Kilometer. Der aktuelle Rekord liegt dabei auch bereits bei 89 Kilometern und wurde 2020 in den USA gefahren. Nach den Runden auf der Rennstrecke in Oschersleben will Marco Hellgrewe – Bundeswehr-Offizier, Ideengeber und Rekordfahrer aus dem Jahr 2008 – den eActros noch 30 Kilometer rückwärtsfahrend auf öffentlichen Straßen zum neuen Daimler Truck Global Parts Center in Halberstadt lenken, ebenfalls in Sachsen-Anhalt, wo die Rekordfahrt enden soll. Die Rückwärtsfahrt findet am 4. Juni statt, das Lager in Halberstadt wird am 10. Juli offiziell eingeweiht.