Nexen Tire hat 50 Handelskunden zum Purple Summit in München zu Gast

Seit zehn Jahren veranstaltet Nexen Tire bereits regelmäßig seinen Purple Summit. Am vergangenen Wochenende nun kamen rund 50 Handelskunden aus 24 Ländern in München zu dem Partnerevent zusammen, das als „zentrale internationale Marketingplattform“ gilt, bei der man die „langfristige Unternehmensvision sowie gemeinsame Roadmap“ miteinander teilt, wie es dazu in einer Mitteilung des Herstellers heißt. In diesem Jahr fand das Event erstmals in Deutschland statt, und zwar im Rahmen der neuen Partnerschaft mit dem FC Bayern München, die Nexen Tire vor rund einem halben Jahr verkündet hatte. Im Rahmen des Purple Summits erlebten die Partner unter anderem das Bundesligaspiel gegen 1. FSV Mainz 05.

