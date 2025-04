Sascha Frenger wechselt zu Alcar Wheels und soll RDKS-Geschäft ausbauen

Alcar Wheels will sein europaweites Geschäft mit RDKS-Sensoren im Aftermarket weiter ausbauen und hat dazu einen neuen Regional Sales Manager ernannt: Sascha Frenger. Mit seiner langjährigen Erfahrung in der internationalen Räder- und Reifenbranche – Frenger war ab 2005 bei Alutec und ab 2012 bei Superior Industries tätig – habe er RDKS-Verantwortung für die Regionen West- und Nordeuropa sowie für Spanien und Portugal übernommen und werde sich dort um das Key-Account-Management und die Geschäftsentwicklung kümmern.

Link to: ESA-Genossen blicken auf „positive Entwicklung der Organisation“ zurück Link to: ESA-Genossen blicken auf „positive Entwicklung der Organisation“ zurück

Link to: ComputerBild kürt seine 150 Topshops in Sachen Auto und Motorrad Link to: ComputerBild kürt seine 150 Topshops in Sachen Auto und Motorrad