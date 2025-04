Linglong Tire stellt erstmals auf der Autopromotec 2025 aus – Weltpremiere

Shandong Linglong Tire stellt erstmals mit einem eigenen Stand auf der Autopromotec in Bologna aus. Neben seiner Kernmarke Linglong wolle der aus China stammende Hersteller vom 21. bis 24. Mai auf der Messe auch Produkte der weiteren Konzernmarken Crosswind und Leao Tire präsentieren, die ebenfalls in Europa vermarktet werden. Ausgestellt werden aktuelle Linglong-Pkw-Reifen wie etwa der Sport Master oder der für NEVs optimierte Linglong Sport Master E; die Abkürzung NEV steht dabei für New Energy Vehicle, also für Fahrzeuge mit alternativen Antrieben. Das Highlight auf dem 130 Quadratmeter großen Stand werde der neue Linglong-Transporterreifen Dura Master Van E sein, der in Bologna Weltpremiere feiern wird. Außerdem am Stand zu sehen: neue Erstausrüstungsreifen für europäische OEMs sowie aktuelle Linglong-Lkw-Reifen aus dem Werk in Serbien. Darüber hinaus sollen die neuesten Pkw- und Lkw-Profile der Marke Crosswind, die ausschließlich in Europa produziert werden, in Bologna gezeigt werden ebenso wie die wichtigsten Pkw- und Lkw-Reifen der Marke Leao Tire.