Pirelli Tyres Suisse informierte rund 100 Reifenhändler über Produkte und Dienstleistungen

Das jährliche Event von Pirelli Tyre Suisse hieß in diesem Jahr „P Zero Convention 2025″ und fand Ende März in der Motorworld Manufaktur Region Zürich statt. Rund 100 Schweizer Reifenhändler nahmen teil, um sich über neue Produkte und die Einzelhandelskonzepte Driver Centre und Pirelli Centre zu informieren. Darüber hinaus erhielten die Partner Einblicke in aktuelle Verkaufsstrategien und die Neukundengewinnung.

