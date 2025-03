Granit Parts übergibt 3.500. Jaltest-Diagnosegerät für Bau- und Landmaschinen sowie Nutzfahrzeuge

Eines der Service Center von Zeppelin Rental hat das 3.500. Jaltest-Diagnosegerät von Granit Parts in Empfang genommen. Die Übergabe von insgesamt zehn Geräten fand am Standort Weimar statt. Das Multibrand- und Multisystemdiagnosetool ermöglicht umfassende Diagnose- und Wartungsarbeiten an Baumaschinen, Nutzfahrzeugen und landwirtschaftlichen Maschinen.

