Prinx führt in Europa erstmals Fortune-Nordic-Reifen ein

Prinx Chengshan Tire Europe mit Sitz in Darmstadt bringt nun erstmals auch nordische Reifen seiner Marke Fortune in Europa an den Start. Wie der Hersteller dazu anlässlich der Feierlichkeiten zum zehnjährigen Bestehen von Point S in Norwegen erklärte, werde man das neue Nordic-Sortiment bestehend aus in Summe 90 Größen an Consumer- und Commercial-Reifen nun auf dem norwegischen Markt über Point S an den Start bringen. Zum Sortiment gehören auch Spikereifen, schreibt Prinx dazu. Zusätzlich zur Neueinführung der Nordic-Reifen der Marke Fortune gab der Hersteller seinen Handelspartnern vor Ort auch einen Ausblick auf kommende Sortimentserweiterungen. „Wir werden den Nutzfahrzeugbereich um acht Modelle erweitern. Darunter ist auch ein Reifen, der speziell für Stadtbusse in den nordischen Märkten entwickelt wurde“, so Prinx-Chengshan-Tire-Europe-Geschäftsführer Thomas Wohlgemuth. „Norwegen und Point S haben für uns hohe Priorität.“ Point S vertreibt Fortune-Reifen in Norwegen seit einem Jahr.