Stefan Förster nicht mehr Geschäftsführer des Runderneuerers RuLa-BRW

Bei RuLa-BRW gibt es personelle Veränderungen in der Geschäftsführung und im Vertrieb. Wie dazu der Runderneuerer mit Sitz in Königs Wusterhausen südlich von Berlin gestern in einem Kundenanschreiben erklärt hat, hab der bisherige Geschäftsführer Stefan Förster das Unternehmen verlassen. Die Geschicke der GmbH werden nunmehr künftig wieder allein vom geschäftsführenden Gesellschafter Detlev Biermann verantwortet. Ebenfalls nicht mehr bei RuLa-BRW: Vertriebsmitarbeiter Jürgen Eswein. Dessen Aufgaben übernimmt „unser langjähriger und allseits bekannter Kollege und Vertriebsexperte Lutz Hübschmann“, schreibt dazu Detlev Biermann in dem Kundenanschreiben, der ergänzt: „Seien Sie versichert, dass sich für Sie als unsere Kunden im Tagesgeschäft nichts ändern wird und wir die Kontinuität und die gewohnte Servicequalität sicherstellen werden. Auch in strategischer Hinsicht ändert sich nichts. Die RuLa-BRW GmbH wird den eingeschlagenen Weg der Innovation und Qualität fortsetzen und ihre Marktposition als wichtiger Bestandteil der ‚Circular Economy‘ weiter ausbauen.“