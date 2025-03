Reifen.com startet eigene Podcast-Staffel der „Vier mit Profil“

Unter dem Namen „Vier mit Profil“ hat Reifen.com jetzt Anfang der Woche die erste Folge seines neuen Podcasts veröffentlicht. Wie es dazu in einer Mitteilung des Multi-Channel-Anbieters heißt, der deutschlandweit auch 37 Filialen betreibt, sollen ab morgen insgesamt zehn weitere Folgen als Teil einer ersten Staffel auf den gängigen Podcast-Plattformen erscheinen. Die Themenschwerpunkte des Reifen.com-Podcasts seien „breit gefächert und auf die jeweilig eingeladenen Gäste abgestimmt“, heißt es dazu in einer Mitteilung aus Hannover, wo das Unternehmen seinen Sitz hat. Diese seien Branchen-Insider, Vertreter von kooperierenden Unternehmen, Produktentwickler, Rennfahrer oder Influencer. „Die Gemeinsamkeit aller Beteiligten liegt in der Leidenschaft zum Fahren auf zwei oder vier Rädern“, so Reifen.com weiter.

