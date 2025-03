Nexen Tire will Erstausrüstung von Premium-OEMs vorantreiben

Seit 2016 zählt sich Nexen Tire zu den OE-Lieferanten international führender Automobilhersteller und bereifte im vergangenen Jahr immerhin schon 118 entsprechende Fahrzeugmodelle. Diese Entwicklung sehe man als Erfolg an, so der Hersteller, und begründet diesen mit den „kontinuierlichen Investitionen in Forschung und Entwicklung“. Diesen Weg wolle man auch 2025 und darüber hinaus weiter beschreiten. „Um Originalausstattungsreifen zu liefern, müssen Reifenhersteller die hohen Sicherheits- und Leistungsstandards der Automobilhersteller erfüllen“, sagte Travis Kang, Global CEO von Nexen Tire. „Wir werden unsere Lieferung an Premiummarken weiterhin ausbauen und unsere außergewöhnliche Qualität und technologische Kompetenz unter Beweis stellen.“ Zu den Reifen, die in der OE besonders relevant sind, zählt etwa der N’Fera Sport, den der Hersteller erstmals 2018 präsentiert hatte.