BRV-Betriebsvergleich: Teilnahme noch bis Ende Februar möglich

Zum Ende des Jahres 2024 häuften sich negative Botschaften im automobilen Umfeld: Nachrichten über Werksschließungen, Entlassungen und vieles mehr beherrschten die Medien. Doch wie stellt sich die reale Situation in den Betrieben, vor allem im Reifenfachhandel dar? Um dies herauszufinden, bittet der Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk seine Mitglieder um Unterstützung durch die Teilnahme am Betriebsvergleich. „Gerade in herausfordernden Zeiten ist die Steuerung des Unternehmens anhand von aussagekräftigen Kenn- und Vergleichszahlen von immenser Bedeutung“, heißt es beim Branchenverband. Die Abfrage für den Auswertungszeitraum Januar – Dezember 2024 läuft gerade. Wer noch teilnehmen möchte, hat hierzu die Gelegenheit bis zum 28. Februar 2025. Die dafür vom BRV im Excel- und PDF-Format zur Verfügung gestellten Erfassungsblätter können bis zum Einsendeschluss ausgefüllt per Mail an seinen Partner BBE Automotive bzw. an die Adresse betriebsvergleich@bbe-automotive.de übermittelt werden. Für etwaige Rückfragen zu alldem wird auf die Ansprechpartner Agnieszka Sion (E-Mail: ASion@bbe-automotive.de, Telefon: 0221/93655-259) und Martin Berning (E-Mail: mberning@bbe-automotive.de) bei der Kölner Beratungsgesellschaft BBE verwiesen.