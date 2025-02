Apollo Tyres ernennt erstmals einen Chief Supply Chain Officer

Apollo Tyres hat mit Parmeshwaran Iyer erstmals einen Chief Supply Chain Officer ernannt. Wie es dazu in einer Mitteilung des aus Indien stammenden Reifenherstellers heißt, zu dem auch Vredestein gehört, solle Iyer in seiner neuen Funktion „die globalen Lieferkettenabläufe strategisch entwickeln und optimieren, indem er die Nachfrageprognose, die Produktionsplanung, das Logistikmanagement und die Koordinierung der Beteiligten mit den übergeordneten Geschäftszielen in Einklang bringt und so die operative Exzellenz fördert, die Wettbewerbsfähigkeit steigert und ein nachhaltiges Wachstum unterstützt“. Der neue CSCO werde außerdem dem Global Executive Committee des Herstellers angehören. Iyer wechselt vom deutschen Konsumgüterhersteller Beiersdorf zu Apollo Tyres und war bei seinem vorherigen Arbeitgeber unter anderem auch in Deutschland tätig; zuletzt war er bei Beiersdorf als Global Vice President für Digital Supply Chain verantwortlich. Iyers Schreibtisch wird in der Unternehmenszentrale des Herstellers in Gurugram nahe Neu-Delhi stehen.