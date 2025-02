Q.e.d.: Pirellis neuer Sommerreifen ist Nachfolger des „Cinturato P7 C2“

Vergangene Woche hat Pirelli seinen neuen „Cinturato (C3)“ vorgestellt, der einerseits ein hohes Sicherheitsniveau bieten, andererseits aber auch beim Thema Effizienz glänzen soll. Konkret wird diesem Sommerreifen gegenüber dem Vorgängermodell ein niedrigerer Rollwiderstand sowie eine 20 Prozent höhere Laufleistung bescheinigt. Doch welches Profil ist eigentlich der Vorgänger des neuen „Cinturato (C3)“? Auch wenn der Hersteller selbst das so zwar nicht explizit gesagt hat, wird in diesem Zusammenhang vielen – genauso wie uns von der NEUE REIFENZEITUNG – dabei zuallererst der „Cinturato P7 C2“ in den Sinn gekommen sein. Da vermuten aber nicht dasselbe ist wie wissen, haben wir bei dem Reifenhersteller diesbezüglich nachgefragt. Und in der Tat: Der neue „Cinturato (C3)“ ist seinen Worten zufolge der Nachfolger seines „Cinturato P7 C2“ oder – wie der Lateiner sagt – qoud erat demonstrandum (q.e.d./was zu beweisen war).