Euromaster und DP World Fleetmanagement bauen Zusammenarbeit aus

Euromaster und DP World Europe Fleetmanagement bauen ihre Zusammenarbeit jetzt weiter aus. Ab sofort setzt die Tochter des global führenden Logistikdienstleisters DP World auf die umfassende One Stop Solution von Euromaster. „Wir sind seit Jahren ein verlässlicher Partner im Reifenmanagement für DP World Europe Fleetmanagement und freuen uns, unser Leistungsspektrum nun auch auf Autoservice und Autoglas ausweiten zu dürfen“, sagt Jürgen Walter, Geschäftsführer von Euromaster Deutschland und Österreich. „Unsere One Stop Solution ermöglicht Flottenbetreibern, sämtliche Services aus einer Hand zu erhalten. Das spart nicht nur Zeit, sondern auch Kosten. Unser Konzept überzeugt immer mehr Kunden.“ DP World Europe Fleetmanagement ist ein Anbieter in der Verwaltung und Betreuung von Dienstwagenflotten. „Unsere langjährige Partnerschaft mit Euromaster im Bereich Reifen basiert auf Professionalität und Kompetenz“, erklärt Michael Hohn, Geschäftsführer der DP World Europe Fleet Management GmbH. „Aufgrund dieser positiven Erfahrungen setzen wir nun auch bei Autoglas sowie Wartungs- und Verschleißarbeiten nach Herstellervorgaben auf Euromaster. Für Dienstwagenfahrer bedeutet, dass eine erhebliche Zeitersparnis, da sie sämtliche Leistungen in einem Termin bündeln können.“