Koelnmesse verfehlt ihre Umsatzziele im Jubiläumsjahr leicht

Die Koelnmesse hat 2024, dem Jahr ihres 100-jährigen Bestehens, in dem bekanntlich auch die jüngste Tire Cologne stattfand, auf Basis vorläufiger Zahlen einen Umsatz von rund 365 Millionen Euro sowie einen Überschuss von rund 20 Millionen Euro erzielen können und bleibt damit eigenen Aussagen zufolge „auf einem stabilen Kurs“. Im Vorjahr hatte die Koelnmesse auf Konzernebene einen Rekordumsatz von 416 Millionen Euro und einen Überschuss von 42 Millionen Euro erzielen können. Geplant hatte die Messegesellschaft im turnusgemäß schwächeren Veranstaltungsjahr mit einem Umsatz von 369,5 Millionen Euro. Gerald Böse, Vorsitzende der Geschäftsführung der Koelnmesse, dazu: „Unser 100-jähriges Jubiläum war ein außergewöhnliches Jahr, das uns an unsere Ursprünge erinnert und in dem wir gleichzeitig den Blick nach vorne gerichtet haben. Unsere Ergebnisse zeigen eindrucksvoll Stabilität und Resilienz in einem herausfordernden Marktumfeld.“