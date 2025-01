Umzug der Goodyear Austria GmbH

Die Goodyear Austria GmbH hat ihre Geschäftsadresse geändert. Die österreichische Dependance des Reifenherstellers residiert zwar weiterhin in der Hauptstadt der Alpenrepublik, dort aber nicht mehr wie bisher in der Lehrbachgasse 13 (1120 Wien), sondern hat nunmehr in der Wienerbergstraße 3-5 (1100 Wien) eine neue Heimat gefunden. Beide Standorte liegen gerade einmal eine knapp fünfminütige Autofahrt respektive rund anderthalb Kilometer auseinander.