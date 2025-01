Reifen im Wert von 270.000 Euro in Würzburg gestohlen

Die Polizei in Würzburg ermittelt derzeit wegen Sachbeschädigung und Diebstahl. Von dem Gelände eines Würzburger Autohauses in der Randersacker Straße wurden 400 Sätze Pkw-Reifen im Gesamtwert von etwa 270.000 Euro gestohlen. Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich Zutritt zu drei Containern, in welchen die Reifen und weitere Materialien gelagert wurden. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter Tel. 0931/457-2230 in Verbindung zu setzen.