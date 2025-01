Agritechnica verzeichnet hohe Ausstellerbeteiligung aus dem In- und Ausland

Die Agritechnica 2025 findet vom 9. bis 15. November auf dem Messegelände in Hannover statt. Unter dem diesjährigen Leitthema „Touch Smart Efficiency“ wird die Weltleitmesse für Landtechnik erneut das Forum für die Zukunftsfragen der Landwirtschaft sein. Premiere feiern in diesem Jahr die neu konzipierten Thementage. Unter dem Motto „7 Tage – 7 Themen“ richtet sich die Weltleitmesse an den verschiedenen Messetagen gezielt an unterschiedliche Fachbesuchergruppen. Jeder Messetag hat einen speziellen Fokus, sodass Fachbesucher die Themen und Technologien finden, die für sie am relevantesten sind. Dies fördert den gezielten Austausch zwischen Besuchern und Ausstellern. So stehen an den beiden Agribusiness Days am 10. und 11. November Angebote für landwirtschaftliche Fachhändler, Lohnunternehmer und Großbetriebe im Mittelpunkt. Fachbesucher erhalten exklusive Einblicke in die neuesten Trends und Technologien der Branche und haben die Möglichkeit, Geschäftsbeziehungen zu pflegen sowie fundierte Entscheidungen und Investitionen zu planen. Das Ticketkontingent für die beiden Agribusiness Days ist begrenzt. Der Kartenverkauf hierfür startet Anfang Juli. Aktuell zeichnet sich eine sehr hohe Ausstellerbeteiligung aus dem In- und Ausland ab, heißt es von den Veranstaltern. Darunter auch viele Reifen- und Räderhersteller. Der Anmeldeschluss ist der 1. Februar.