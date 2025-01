Apollo Tyres erneut mehrfach als „Top Employer“ ausgezeichnet

Apollo Tyres ist erneut als „Top Employer“ ausgezeichnet worden, und zwar in den Niederlanden wie auch in Großbritannien, Ungarn und Singapur. Der als streng bezeichnete Zertifizierungsprozess durch das aus den Niederlanden stammende Top Employers Institute decke Bereiche und Themen wie Personalstrategie, Talentakquise, Diversität, Gleichberechtigung und Eingliederung, Wohlbefinden und mehr ab. Die Würdigung erfolgte bereits das zweite bzw. dritte Jahr in Folge. Sunam Sarkar, President und Chief Business Officer bei Apollo Tyres, kommentierte die Zertifizierung: „Diese Anerkennung ist ein Beweis für unser Engagement, einen außergewöhnlichen Arbeitsplatz zu schaffen, bei dem das Wohlbefinden der Mitarbeiter, die berufliche Weiterentwicklung und eine positive, integrative Kultur im Vordergrund stehen. Ich möchte diese Anerkennung jedem Mitglied der Apollo-Familie widmen, deren harte Arbeit, Zusammenarbeit und Engagement dies möglich gemacht haben.“