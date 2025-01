Pirelli und Australian Open unterzeichnen Partnerschaft

Ab diesem Jahr wird Pirelli offizieller Reifenpartner der Australian Open, die am Sonntag, den 12. Januar in Melbourne beginnen. Nach Motorsport, Fußball, Segeln und dem Skisport ist Pirelli nun auch im Tennis vertreten. Andrea Casaluci, CEO von Pirelli: „Für Pirelli sind die Australian Open aufgrund des großen weltweiten Interesses am Tennis eine sehr wichtige Gelegenheit, sich zu präsentieren. Das Sponsoring wird insbesondere dazu beitragen, die Bekanntheit unserer Marke in Australien zu steigern, einem Markt mit einer hohen Konzentration an Prestigefahrzeugen. Genau in Melbourne, dem Austragungsort des Turniers, haben wir 2019 eine Pirelli P Zero World eröffnet. Unser Flagshipstore-Modell ist derzeit nur in vier weiteren Städten weltweit vertreten.“ Die Verbindung zwischen Pirelli und dem Tennissport gehe auf das Jahr 1930 zurück, „als das Unternehmen mit der Herstellung von Tennisbällen begann und dauerte bis in die 1970er Jahre“. Der Vertrag soll laut dem Reifenhersteller über drei Jahre laufen.