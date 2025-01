Kumho Tire holt EcoVadis-Nachhaltigkeits-Rating in Gold

Bei Kumho Tire ist man stolz darauf, von EcoVadis ein Nachhaltigkeits-Rating in Gold erhalten zu haben. Damit gehört der aus Südkorea stammende Reifenhersteller zu den fünf Prozent der entsprechend am besten bewerteten Unternehmen. In dem Rating positiv niedergeschlagen hätten sich dabei mehrere Zertifizierungen, etwa nach ISO 37301, ISO 37001 oder TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange). „Durch die fortschreitende Verinnerlichung von ESG-Managementpraktiken erhält Kumho Tire bei externen ESG-Bewertungen weiterhin hervorragende Bewertungen“, heißt es dazu aus Südkorea, wo man ergänzt: „Wir sind bestrebt, die Grundsätze des nachhaltigen Managements in der gesamten Organisation zu verankern und werden die Grundlage für nachhaltige Geschäftspraktiken weiter stärken.“ Zusätzlich zum EcoVadis-Nachhaltigkeits-Rating in Gold hatte Kumho Tire erst kürzlich ein ebenfalls herausragendes Ranking auf der Korea Sustainability Conference erhalten und wurde außerdem für seinen Nachhaltigkeitsbericht mit einem Award ausgezeichnet.