Auch Guizhou Tyre kann jetzt 63-Zoll-OTR-Reifen herstellen

Mit Guizhou Tyre steigt ein weiterer Hersteller aus China in die Liga derjenigen auf, die auch sogenannte Giant Tyres in 63 Zoll für den Einsatz auf Muldenkippern anbieten. Wie dazu unsere britische Schwesterzeitschrift Tyres & Accessories online auf Tyrepress.com berichtet, trete der Hersteller, der im Markt vorwiegend für seine Marke Advance bekannt ist, damit in den Wettbewerb mit lokalen Marktbegleitern wie Zhongce Rubber Group, Sailun Group, Shandong Linglong, Triangle Tyre oder Aeolus Tyre ein. Guizhou Tyre hatte im vergangenen April seinen ersten OTR-Reifen in 57 Zoll präsentiert, nun folgt der nächste in der Größe 53/80 R63, worin der Hersteller „einen bedeutenden Fortschritt“ in seiner Produktentwicklung sieht.