Polizei legt Transporter „an die Kette“ wegen erheblicher Reifenmängel

Auf der Bundesstraße zwischen Delmenhorst und Bremen hat die Polizei einen Transporter kontrolliert und dabei erhebliche Mängel an dessen Reifen festgestellt. Beide Vorderreifen seien „nahezu profillos“ und auf der Innenseite sogar schon die Karkasse zu sehen gewesen, heißt es. „Dass das Fahren des Transporters mit der mangelhaften Bereifung zu schweren Verkehrsunfällen führen kann, wollte der 32-jährige Fahrer nicht einsehen und die Fahrt fortsetzen“, so die Beamten, die ein Bußgeldverfahren gegen ihn eingeleitet haben. Um zu verhindern, dass er seine Fahrt fortsetzen kann, brachte die Polizei zudem eine technische Sperre an dem Fahrzeug an, die erst für den Transport in eine Werkstatt bzw. nach dem Montieren von Reifen mit ausreichender Profiltiefe entfernt werden sollte.