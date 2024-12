Irmscher bringt Legende in neuer Version auf den Markt

Vor 45 Jahren wurde ein begehrtes Irmscher-Sondermodell in Zusammenarbeit mit der Adam Opel AG präsentiert – der Irmscher Opel Ascona i 2000 war ein Auto mit aktueller Technik und fungierte als Basismodell für den Motorsport. Jetzt stellen die Remshaldener einen neu entwickelten Irmscher Opel Astra 1 2000 vor. Auch er rollt in der gelb/weißen Farbgebung in den Verkauf. Und das mit neu designter Irmscher-Felgengeneration mit dem Namen Hydra Star. Sie gibt es in den Varianten Diamantpoliert und in Schwarz im 20- oder 19-Zoll-Format.