Diewe Wheels entwickelt mit Etabeta gemeinsames Rad

Diewe Wheels hat zusammen mit Etabeta ein Rad mit dem Namen GRi-N entwickelt. Gezeigt wird es auf der Essen Motor Show noch bis zum 8. Dezember. Es wird exklusiv von Diewe Wheels in Deutschland und Österreich vertrieben. Die Felge gibt es in 19, 20 und 21 Zoll in den drei Konkavitäten. Als Farbvarianten sind Silber und Schwarz im Programm. Durch die verschiedenen Breiten sei das Rad für Fahrzeuge für Mercedes-AMG sowie BMW M verfügbar.