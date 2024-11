NUFAM will auch Start-ups ein „optimales Branchenumfeld“ bieten

1384 – so viele neue Start-ups haben sich laut Bundesregierung in Deutschland im ersten Halbjahr 2024 gegründet. Aktuell arbeiten demnach derzeit rund 522.000 Menschen in und für Start-ups. Solchen Unternehmen will die NUFAM, die vom 25. bis 28. September des kommenden Jahres wieder in Karlsruhe stattfindet, erstmals die Möglichkeit bieten, „sich perfekt in einem optimalen Branchenumfeld zu präsentieren“, wie dazu jetzt die Veranstalter ankündigen. „In der Start-up Area bieten wir jungen Unternehmen ein attraktives und günstiges Gesamtpaket an, um an vier Messetagen für Kundenbeziehungen und Investitionspartnerschaften die ideale Basis zu schaffen. Dabei erhalten Start-ups eine hochwertig gestaltete Fläche. Der Messeauftritt ist eingebunden in ein starkes Kommunikationspaket mit vielfältigen Leistungen und hervorragender Pressearbeit“, betont dazu Jochen Bortfeld, Projektleiter der NUFAM. Er gibt sich überzeugt, dass der Start-up-Bereich der NUFAM „das ideale Schaufenster für junge, innovative Unternehmen“ ist, um etablierte Marktakteure zu treffen.