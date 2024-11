Exide erweitert Fahrzeugabdeckung in Europa mit neuen AGM-Batterien deutlich

Exide Technologies hat sein Sortiment an AGM-Batterien um zwei neue Produkte erweitert, die speziell für japanische Hybridfahrzeuge mit Start-Stopp-Automatik entwickelt wurden. Damit könne der französische Anbieter von Batterielösungen für Automobil- und Industrieanwendungen im europäischen Fuhrpark gleich 900.000 Fahrzeuge zusätzlich abdecken. Wie es dazu in einer Mitteilung heißt, könnten die beiden AGM-Batterien EK454 (konische Standardpole gemäß europäischer Norm) und EK457 (konische Dünnpole des japanischen Industriestandards) mit 45Ah/380A und in der Größe B24 für den Austausch von Stütz- oder Starterbatterien verwendet werden. „Die neue Produkteinführung bietet Fachleuten des Kfz-Ersatzteilmarktes eine attraktive Möglichkeit, ihren Kunden zuverlässige, robuste und langlebige Batterien zu offerieren“, heißt es dazu vonseiten des Anbieters. Bis jetzt sei die AGM-Technologie (Absorbed Glass Mat) hauptsächlich in Fahrzeugen mit Start-Stopp-Systemen verwendet worden, die in Europa hergestellt wurden, so der Anbieter weiter. Nun seien die neuen AGM-B24-Batterien von Exide auch mit mehreren Hybridmodellen aus Japan kompatibel, darunter Modelle der Marken Toyota, Lexus, Mitsubishi und Mazda.